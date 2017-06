Terza prova del Championnat de France Drift: Giovanni Dalla Pozza in testa al campionato francese

Cagliari, 8 Giu 2017 – Dopo la terza prova del Championnat de France Drift andata in scena lo scorso 4 giugno a Castellet Giovanni Dalla Pozza schizza in cima alla classifica della categoria Street, alla guida della sua Bmw M3 E 36 arancione.

Per il pilota piemontese si è imposto sul gradino più alto del podio, con un totale di 32 punti. Per lui saranno determinanti I prossimi tre appuntamenti del Campionato. Giovanni Dalla Pozza, la scorsa stagione ha partecipato con successo al Campionato Italiano Drift, sempre nella categoria Street, portando a casa un risultato ottimo: 1° nella sua categoria.

Il pilota – Appassionato, spericolato, intraprendente, pignolo, determinato, eternamente in sfida con se stesso: queste le caratteristiche umane e sportive di Giovanni Dalla Pozza, il pilota piemontese che da qualche anno lega il suo nome allo spericolato mondo del Drifting, una specialità che premia l’abilità del pilota non solo la velocità del mezzo. Ama gareggiare nella categoria Street che permette una migliore gestione della macchina, prima della guida in coppia. Si muove accompagnato dal Team Pistuleen pronto a coadiuvarlo nella soluzione dei problemi prima e durante la gara, per esultare con lui sotto il podio alla fine della competizione.

La macchina – Giovanni Dalla Pozza gareggia su una BMW 318 con telaio E 36, un telaio apprezzato dagli addetti ai lavori perché leggero e al contempo sufficientemente rigido. Motore 3200 della serie E46, motore solitamente montato sulla M3 in casa BMW. Sospensioni da corsa adattate al drifting, differenziale modificato ad alto potere autobloccante, per consentire alle ruote di muoversi in sincronia permettendo così l’effetto derapata.

Prossima tappa – Prossimo appuntamento con il Campionato Francese il 24/25 giugno a Croix en Ternois, su un percorso veloce, capace di divertire sia i piloti che il pubblico.

Nel frattempo Giovanni non si ferma, partecipa ad eventi e incontri motoristici: dallo Show Motor Live in Veneto al Fucecchio Motor Show in Toscana. Com