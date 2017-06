Ragazzo di 18 anni villacidrese arrestato dai carabinieri del posto per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Villacidro (Ca), 8 Giu 2017 – Questa mattina alle ore 12 circa, a Villacidro (Ca), presso il locale parco pubblico in via Dessì, nel corso di un mirato servizio antidroga, i carabinieri del Nucleo operativo della compagnia del paese, hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, Alessandro Muscas di 18 anni, disoccupato, con precedenti, del posto.

Il ragazzo durante la perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di una busta di plastica contenente 15 infiorescenze di sostanza stupefacente del tipo “marijuana” dal peso complessivo di 18 grammi circa, un bilancino elettronico di precisione e un coltello tipo arburese.

Quanto rinvenuto sottoposto a sequestro ed il giovane è stato dichiarato in arresto e una volta ultimate le formalità di legge in caserma è stato accompagnato nella sua abitazione dove rimarrà in regime di arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo previsto per domani presso il Tribunale di Cagliari.