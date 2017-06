Duri scontri in Aula sulla nuova legge elettorale: ‘Patto a 4’ in frantumi. Fiano: legge è morta. Fico: irresponsabile cadere su Trentino.

Roma, 8 Giu 2017 – La legge elettorale torna in Commissione alla Camera. Lo ha deciso l’Aula di Montecitorio accogliendo, con un voto, la richiesta in tal senso avanzata dal Partito democratico. Era stato il capogruppo Pd Ettore Rosato a richiederlo, e Renato Brunetta di Forza Italia si era detto subito favorevole al rinvio della legge in commissione. “Chiedo che la legge elettorale torni in commissione, ma per ricominciare”, aveva detto il capogruppo Fi alla Camera, evidenziando che “non sarebbe dignitoso un decreto che metta insieme due ‘consultelli'”. Brunetta ha rilanciato la richiesta di un accordo “ampiamente condiviso” come auspicato dal Presidente Mattarella.

L’Aula della Camera ha approvato, con 187 voti di differenza, la richiesta del Pd di rinviare la riforma della legge elettorale in commissione. Con il via libera dell’Aula il testo del ‘Fianum’ ritorna quindi all’esame della commissione Affari costituzionali di Montecitorio.

“M5s ha dimostrato un’inaffidabilità patologica. Ora affrontiamo le amministrative e la prossima settimana decideremo che cosa fare”. Così il portavoce del Pd Matteo Richetti al termine della segreteria Pd.

Sono tornati in azione i franchi tiratori sulla legge elettorale. L’aula della Camera ha approvato l’emendamento sul sistema elettorale in Trentino Alto Adige presentato da Micaela Biancofiore sul quale il relatore di maggioranza Emanule Fiano e i gruppi che sostengono l’accordo hanno espresso voto contrario. I voti favorevoli sono stati 270 e 256 quelli contrari. La votazione è stata effettuata a scrutinio segreto.

“La vostra parola non vale nulla, nulla, nulla”. È altissimo il tono della voce del capogruppo del Pd, Ettore Rosato, durante il suo intervento subito dopo che il ‘patto a 4’ è stato battuto in Aula. “La legge elettorale va fatta ma un accordo si regge sulla base delle cose che si stabiliscono insieme, e i 5 Stelle in commissione hanno bocciato quell’emendamento. Io condanno i franchi tiratori. Io le chiedo di sospendere questa seduta e la che la legge sia rimandata in commissione”, afferma Rosato rivolgendosi alla presidente Boldrini. Quest’ultima – incalzata anche dal capogruppo di Forza Italia Renato Brunetta che avanzava la stessa richiesta – li ha sospesi.