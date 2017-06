Il consiglio comunale di Sennori ha approvato il nuovo Piano urbanistico: punti cardine lo sviluppo turistico e la tutela dell’ambiente

Sennori (SS), 7 Giu 2017 – Il Consiglio comunale di Sennori ha approvato il nuovo Puc. Lo strumento urbanistico che pianifica lo sviluppo di Sennori per i prossimi decenni, è stato ratificato dall’assemblea con i soli voti della maggioranza, e segna una svolta nella programmazione di tutti i settori della vita economica e sociale del paese.

«Siamo orgogliosi di avere rispettato uno dei principali impegni che avevamo preso con i cittadini al momento delle elezioni, un anno fa», commenta il sindaco, Nicola Sassu. «Il nuovo Puc è stato approvato senza l’apporto dei consiglieri comunali della minoranza, che hanno preferito assumere un atteggiamento irresponsabile e incomprensibile, abbandonando l’aula al momento del voto, anteponendo la speculazione politica alle necessità e alle attese di tutta una comunità».

Il nuovo Puc è stato redatto in dodici mesi con l’intenso lavoro dell’ufficio del Piano, coordinato dall’ingegner Mario Cappai, e dell’Ufficio tecnico del Comune, guidato dal dirigente Pier Giovanni Melis. È stato costituito l’Ufficio del Piano, con la creazione di un gruppo di lavoro composto da diversi professionisti. Il gruppo, in stretta collaborazione con il personale dell’Ufficio tecnico del Comune, ha provveduto a elaborare, in conformità alla normativa vigente e alle linee guida regionali, le analisi e le relative sintesi Ambientali, Storico-culturale e insediative del Comune di Sennori, condivise ed esaminate in diversi incontri con i tecnici degli altri Enti competenti.

Gli uffici, seguendo i precisi indirizzi politici indicati dalla giunta comunale, hanno realizzato un preciso studio del territorio e delle sue prospettive di sviluppo e di espansione, e introdotto diverse novità in grado di creare reali opportunità al paese e ai suoi cittadini.

Fra le novità più importanti introdotte con il Piano urbanistico comunale ci sono: l’individuazione di aree turistiche, aree camper, un’area energetica destinata all’installazione di impianti per la produzione di energia pulita da fonti rinnovabili, l’area per il canile comunale, le zone Pep per l’edilizia economica popolare, zone C di espansione urbanistica, e l’inserimento di norme di attuazione che fissano regole certe e chiare in materia edilizia. «Con l’approvazione del nuovo Puc Sennori si adegua dopo tanto tempo alle normative urbanistiche sovraordinate», commenta all’Urbanistica, Edilizia privata, Manutenzioni, Agricoltura e Agro, «e potrà finalmente programmare uno sviluppo economico e sociale che risponda alle nuove esigenze abitative, turistiche e imprenditoriali del territorio».