Giovane di 21 anni di Macomer accoltella al collo il padre durante una lite: arrestato per tentato omicidio

Macomer (Nu), 7 Giu 2017 – È stato fermato dal personale della Polizia di Stato di Nuoro, dopo una rocambolesca fuga, l’autore del tentato omicidio perpetrato nella nottata di ieri a Macomer.

In particolare, gli uomini del Commissariato di P.S. di Macomer in sinergia con gli investigatori della Squadra Mobile di Nuoro, hanno sottoposto a fermo per tentato omicidio S.D., di 21 anni, Macomer, disoccupato con precedenti specifici per reati contro la persona, per aver inferto una coltellata potenzialmente letale al proprio padre.

Nello specifico, il giovane, in un raptus omicida improvviso, utilizzando un grosso coltello da cucina, affilato e con la lama di 21 cm, ha ferito gravemente il genitore nella regione compresa tra il collo e la clavicola, costringendolo al ricovero presso il nosocomio di Nuoro dove il genitore è rimasto ricoverato sotto osservazione in quella struttura in attesa che i medici sciolgano la prognosi ma comunque non è in pericolo di vita.

Il 21enne, su disposizione del magistrato di turno Sost. Proc. dott. Chelo, è stato trasferito presso la casa mandamentale di Massama (Or).