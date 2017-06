Fino alle 12 del 5 luglio prossimo tempo per domande contributi per gli oratori

Cagliari, 7 Giu 2017 – Ci sarà tempo fino alle 12 del prossimo 5 luglio per presentare le proposte progettuali per ottenere contributi riservati agli oratori aventi sede ed operanti nel territorio comunale, con finalità sociali in favore dei minori.

Il bando completo degli allegati è stato pubblicato nella sezione “Comune/Bandi di gara e avvisi/Altri bandi e avvisi” del portale istituzionale www.comune.cagliari.it.

Ulteriori informazioni possono essere richieste inviando una mail all’indirizzo: servizi.sociali@comune.cagliari.it

Condividi su...