Doppio attacco a Teheran nel Parlamento iraniano e nel mausoleo di Khomeini: almeno 10 morti

Teheran, 7 Giu 2107 – Duplice attacco terroristico questa mattina a Teheran. Colpiti due luoghi simbolo della politica e del potere teocratico dell’Iran, il Parlamento e il Mausoleo di Khomeini. Un commando di uomini armati è entrato in Parlamento con le armi spianate uccidendo almeno sette persone e, successivamente uno di loro, che indossava una cintura esplosiva, si è fatto saltare in aria. Quattro persone, forse deputati, sarebbero nelle mani dei terroristi. In simultanea, al Mausoleo di Khomeini un altro commando ha sparato contro i pellegrini e poi uno dei terroristi, si è fatta saltare in aria. Nella vicina stazione della metropolitana si è fatto esplodere un altro kamikaze. È il primo attacco che l’Isis rivendica in Iran.

In quello che ha tutte le caratteristiche di un attacco coordinato almeno 4 terroristi, armati di kalashinikov e pistole, hanno fatto irruzione nel Majid, nella sala stampa e poi si sono asserragliati nel cortile dopo aver ucciso una guardia. La violenta sparatoria all’interno dell’edificio parlamentare è stata anche registrata in un audio.

In Parlamento è esplosa la rabbia dei deputati iraniani, asserragliati in aula dopo l’incursione dei 4 terroristi: “Morte all’America. Morte al suo servo, l’Arabia Saudita”, hanno gridato, ricordando che Donald Trump aveva fatto sua la visione saudita e messo sullo stesso piano Isis e Iran. Il Presidente del Parlamento ha fatto sapere che la situazione è sotto controllo e ha commentato: “Siamo un obiettivo perché siamo un hub molto efficace nella lotta al terrorismo”.

Contemporaneamente una kamikaze si è fatto esplodere nel mausoleo dopo che il commando ha sparato contro i pellegrini: è entrato dall’ingresso occidentale dell’enorme struttura e quando la polizia gli ha intimato di deporre le armi, ha ubbidito ma si è fatto saltare in aria. Almeno 5 o 6 i feriti. Il ministero dell’Interno ha fatto sapere che alcuni terroristi del commando erano vestiti da donna.

Il sedicente Stato islamico (Is), attraverso un comunicato diffuso dall”agenzia’ Amaq, ha rivendicato i due attacchi sferrati stamane a Teheran, uno contro il Parlamento e un altro contro il mausoleo dedicato all’ayatollah Ruhollah Khomeini. Lo ha riferito sul suo account Twitter ‘Site’, il sito di monitoraggio delle attività jihadiste sui social media diretto da Rita Katz.