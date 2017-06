Autismo: a Nuoro un corso sui nuovi strumenti diagnostici

Nuoro, 7 Giu 2017 – L’Unità Operativa Formazione comunica che in data 26, 27 e 28 giugno 2017 si svolgerà, presso la Sala Conferenze dell’Ospedale San Francesco a Nuoro, il corso “La valutazione diagnostica dell’autismo: ADOS 2” – Responsabile Scientifico: Stefano Giuseppe Fancellu, Dirigente Medico presso il Servizio Territoriale di Neuropsichiatria Infantile dell’Area Socio Sanitaria Locale di Nuoro.

Obiettivo dell’evento formativo è acquisire la conoscenza dell’uso dell’ ADOS (Autism Diagnostic Observation Schedule) 2, uno degli strumenti più diffusi per la diagnosi di autismo.

Il corso è riservato ai dipendenti della ATS (Azienda per la Tutela della Salute) Sardegna-ASSL di Nuoro e destinato alle seguenti figure professionali: Neuropsichiatri, Psicologi, Logopedisti. Esterni a pagamento: Neuropsichiatri infantili, Psicologi e Logopedisti operanti presso i Servizi di NPIA delle Aree Socio Sanitarie Locali della ATS Sardegna; Neuropsichiatri infantili Liberi Professionisti.

Crediti ECM (Educazione Continua in Medicina) n. 31,2.

Il modulo d’iscrizione (scaricabile dal sito ASSL di Nuoro alla pagina: Formazione/Modulistica e documenti) deve essere inviato al numero di fax 0784 240862 o all’indirizzo di posta elettronica francescafenu@aslnuoro.it entro martedì 20 giugno 2017.

Gli ammessi saranno contattati dalla segreteria organizzativa. Com

Condividi su...