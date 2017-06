Arrivano i Mamuthones e Issohadores di Mamoiada per festeggiare il Rally Italia Sardegna 2017 – 8 giugno ore 18.00 Piazza Regina Margherita a Olbia

Olbia, 7 Giu 2017 – Non solo musica e artigianato di qualità per accogliere il Rally Italia Sardegna 2017, tappa italiana del Mondiale WRC.

Il calendario degli appuntamenti per il prossimo 8 giugno vede anche la presenza dei Mamuthones e Issohadores dell’Associazione Culturale Atzei- Beccoi di Mamoiada.

Mirtò, il brand internazionale delle eccellenze ha accolto anche i Mamuthones e Issohadores di Mamoiada fra le eccellenze che rappresentano l’isola nel mondo.

Il gruppo è fra i più apprezzati. Saranno proprio loro ad attraversare la città il prossimo 8 giugno, proponendo il rito della vestizione. Un rito sacro, segreto, unico e imperdibile.

Il segreto sul volto dei mamuthones, le direttive sul percorso da seguire, i gesti, la formazione delle coppie, tutti segreti che la tradizione vuole immutati nel tempo. La vestizione del Mamuthones è un rituale nel rituale, durante il quale si intrecciano cinghie e campanacci, dai più piccoli ai più grandi e pesanti, sonagli e pelli,il velluto, gli scarponi e le maschere in legno rigorosamente in nero, con il berretto e il fazzoletto per completare il rito. Per gli Issohadores, nessuna maschera, abiti più leggeri, nessun sonaglio, ma il compito di aiutare i Mamuthones nella vestizione.

Dopo la vestizione in Piazza Regina Margherita, la sfilata insieme ai Gruppi Folk Olbiese, il Gruppo Folk San Pantaleo e il Gruppo Folk Santa Maria di Arzachena.

Il Comune di Olbia e l’Assessorato allo Sport, con la regia di Mirtò offrono alla città, e ai tanti turisti che già l’affollano, la possibilità di ammirare la sfilata unica e originale dei Mamuthones e Issohadores, che insieme ai gruppi Folk attraverseranno Corso Umberto.

Sul palco allestito nello spazio antistante al Museo archeologico, sarà possibile seguire lo spettacolo musicale con i Collage e la presentazione del loro ultimo lavoro discografico. Con loro sul palco anche Barceloneta, Sabrina Ruiu, La Meda Fanky Street Band e theliveexperience. A seguire lo zoo di 105 con Spyne e Wender. Com