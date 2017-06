Alla fine di giugno Matteo Boe, ex temibile bandito sardo esce dal carcere di Opera (Mi) e ritorna nella sua terra.

Cagliari, 7 Giu 2017 – Presto e nuovamente in Sardegna l’ex bandito Matteo Boe, uno dei principali esponenti del banditismo sardo che ha scontato la pena di 25 anni per i sequestri di Sara Nicoli, Giulio De Angelis e del piccolo Farouk Kassam. Infatti, uscirà a fine giugno dal carcere Opera di Milano.

L’ex bandito di Lula, piccolo centro della provincia nuorese, venne arrestato il 13 ottobre 1992 a Porto Vecchio, in Corsica, dove stava trascorrendo qualche giorno insieme alla compagna Laura Manfredi e ai figli. Subito dopo era stato trasferito a Marsiglia dove è stato poi rinchiusi nel carcere della città francese. In seguito venne estradato e condannato nel 1996, a 20 anni di reclusione per il sequestro Kassam.

Matteo Boe, che a novembre compirà 60 anni, era diventato famoso perché è stato l’unico detenuto che, utilizzando un gommone, era riuscito ad evadere dal super carcere dell’Asinara, l’1 settembre del 1986, dove stava scontando una condanna a 16 anni per il sequestro di Sara Nicoli. Inoltre fu coinvolto successivamente nel sequestro dell’imprenditore romano Giulio De Angelis, rapito in Costa Smeralda nel 1988.