Ad Arezzo mamma dimentica bimba di 18 mesi e muore in auto

Tragedia a Castelfranco di Sopra, in provincia di Arezzo dove una bambina di appena 18 mesi è stata stroncata da un arresto cardiaco. La piccolina era stata dimenticata in auto in piazza Vittorio Emanuele dalla madre che, come ricostruisce il Corriere Fiorentino, anziché portarla all’asilo nido sarebbe andata andata direttamente al lavoro. Quando è intervenuto il 118, per la piccini non c’è stato niente da fare.

Ad accorgersi della bambina riversa sul seggiolino, secondo la ricostruzione del Corriere fiorentino, è stata la stessa madre che si è fiondata ad aprire l’auto per tirare fuori la figlioletta. Così, insieme a un vigile e ad alcuni passanti, ha tentato di salvare la vita alla piccolina. Dopo aver provato a rianimarla usando un defibrillatore preso in Comune, sono stati chiamati i sanitari del 118. Sul posto è quindi intervenuto l’elisoccorso Pegaso per il trasferimento in ospedale. Purtroppo per la piccola non c’è stato nulla da fare.

Dopo che si è consumata la tragedia, sono arrivati sul posto i carabinieri. Adesso i militari dovranno svolgere le indagini per capire meglio la dinamica del drammatico incidente che ha portato alla morte della bambina di 18 mesi.