Uomo aggredisce agente con martello: ferito e arrestato. Indaga l’antiterrorismo Parigi

Parigi, 6 Giu 2017 – A Parigi, quest’oggi, gli agenti della Polizia hanno sparato su un uomo sulla spianata davanti alla cattedrale parigina di Notre-Dame. Immediatamente il quartiere è stato isolato.

Secondo quanto si è appreso da testimoni oculari, l’uomo avrebbe tentato di aggredire con un martello un agente della polizia municipale prima di essere neutralizzato e bloccato dai colleghi, che hanno aperto il fuoco. L’aggressore sarebbe di nazionalità algerina e sull’accaduto ha aperto un’inchiesta la sezione antiterrorismo della procura di Parigi.

La zona è ancora bloccata, i parigini sono invitati ad evitare Notre-Dame. L’aggressore è stato portato via in ambulanza. Secondo il ministero dell’Interno, “i funzionari di polizia hanno reagito alla minaccia con la loro arma d’ordinanza ferendo l’aggressore al torace”. La spianata davanti a Notre Dame è ora deserta. Circa 900 persone sono bloccate all’interno della cattedrale dalla polizia, che sta setacciando il quartiere dell’ile de la Cité, in pieno centro di Parigi, alla ricerca di eventuali complici dell’aggressore. “Sono calmi, abbiamo spiegato loro la situazione e stiamo aspettando di poter uscire”, ha spiegato alla tv BFM una esponente della diocesi incaricata della comunicazione, che si trova anche lei all’interno della chiesa. Le persone verranno fatte “progressivamente uscire dopo i controlli di rito”, ha riferito la Prefettura di Parigi.

L’aggressore, ha poi reso noto la polizia, oltre al martello, aveva anche due coltelli. L’uomo, secondo quanto precisato dal ministero dell’Interno, è ricoverato in ospedale per ferite “alle gambe” e non al torace come detto in un primo momento. Secondo fonti giornalistiche della tv BFM si tratterebbe di uno studente algerino di una quarantina d’anni.

Mentre si avventava contro il poliziotto impugnando il martello avrebbe gridato: “Questo è per la Siria!”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Gerard Collomb, in visita sul luogo dell’attentato. Secondo la rete televisiva, invece, l’assalitore avrebbe urlato di essere “un soldato del Califfato” dell’Isis. Il poliziotto colpito, ha aggiunto il ministro, ha una ventina d’anni ed ha riportato “una lieve ferita al collo: sta bene, le sue condizioni sono buone, avrebbero potuto essere più gravi se il suo collega non avesse prontamente reagito”.