Giunta Sardegna – Le altre delibere approvate oggi.

Cagliari, 6 Giu 2017 – La Giunta regionale, riunita nel pomeriggio a Villa Devoto sotto la presidenza di Francesco Pigliaru, su proposta dell’assessore della Cultura Giuseppe Dessena ha stanziato 811.475 euro per la promozione della lettura e festival letterari di rilevanza regionale, nazionale e internazionale. 632.700 euro vanno al sostegno di progetti di associazioni, 74.500 euro ai progetti realizzati da cooperative e 104.275 euro per quelli di enti locali. Obiettivo è la promozione della lettura, del libro sardo, e la crescita del turismo culturale anche nelle zone interne dell’isola. Approvati inoltre interventi a favore delle scuole civiche di musica con un contributo di 1,6 milioni, che sarà dato ai Comuni. La delibera prevede che vengano riaperti i termini – per dieci giorni dalla data di notifica – per il perfezionamento della documentazione presentata per l’accesso al contributo. Sempre su proposta di Dessena, sono stati stanziati 200mila euro per le Università della terza età ed è stato determinato il Calendario scolastico 2017/2018. L’inizio delle lezioni è per il 14 settembre 2017 e la chiusura delle scuole il 10 giugno 2018, con 205 giorni di lezioni.

Sanità – Approvato, come proposta da Luigi Arru, l’affidamento per il 2017 all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna dell’incarico all’acquisto e alla distribuzione alle ASSL dei vaccini per la prevenzione della Blue Tongue. Via libera inoltre all’attribuzione provvisoria alle aziende sanitarie regionali delle risorse destinate al finanziamento indistinto della spesa sanitaria di parte corrente per l’esercizio 2017. Assegnati 250 mila euro a favore delle Associazioni di Volontariato che operano senza scopo di lucro nell’assistenza agli infermi per acquisto di ambulanze.

Enti Locali – La Giunta ha nominato il commissario straordinario per la gestione provvisoria del Comune di Soddì, in seguito alla mancata presentazione di liste di candidati per le Amministrative dell’11 giugno prossimo. La necessaria comunicazione della Prefettura di Oristano ha imposto all’assessore degli Enti locali Cristiano Erriu il ricorso alla procedura della nomina del commissario, che gestirà il Comune di Soddì a partire dal 12 giugno 2017 e sino all’insediamento degli organi ordinari a norma di legge. La scelta della Giunta è caduta su Graziella Madau, segretario comunale in quiescenza. Il presidente Pigliaru disporrà con proprio decreto la nomina del commissario straordinario.

Ambiente – Su proposta dell’assessora della Difesa dell’Ambiente Donatella Spano, la Giunta ha espresso un giudizio positivo sulla compatibilità ambientale, salvo prescrizioni, del progetto di completamento degli interventi per l’area mineraria di Su Suergiu per la messa in sicurezza di urgenza, progettazione e realizzazione degli interventi di bonifica, proposto dal Comune di Villasalto. Non sarà sottoposto all’ulteriore procedura di valutazione di impatto ambientale, l’intervento di recupero rifiuti speciali non pericolosi in un impianto di produzione di calcestruzzi a Berchidda. L’Esecutivo ha infine considerato coerente con le prescrizioni la proposta della Società Powercrop Macchiareddu di sopperire a eventuali carenze nell’approvvigionamento di biomassa locale mediante la fornitura da mercati extraregionali, per evitare che in fase di esercizio fattori contingenti pregiudichino la continuità di funzionamento dell’impianto.

Lavori Pubblici – Sono state rimodulate le risorse programmate con il “Piano asfalti” da 50 milioni di euro approvato dalla Giunta lo scorso marzo. Come ha spiegato l’assessore ad interim Raffaele Paci, la rimodulazione si è resa necessaria dopo alcune modifiche subentrate nelle composizioni delle Unioni di Comuni.

Industria – Nuovo intervento finanziario per le imprese che hanno partecipato al Programma triennale per l’Internazionalizzazione. Lo prevede una delibera presentata dall’assessora Maria Grazia Piras e approvata dall’esecutivo. Con 811mila euro saranno finanziate le domande presentate sul bando a favore delle imprese singole valutate positivamente dagli uffici dell’assessorato dell’Industria e che non avevano trovato sufficiente copertura finanziaria.