Comune di Cagliari – Blocco dell’impianto del Tecnocasic: da Cagliari si conferisce alla discarica di Villacidro

Cagliari, 6 Giu 2017 – Il perdurare della chiusura dell’impianto di termovalorizzazione del Tecnocasic sta comportando il conferimento alla discarica di soccorso di Villacidro, come da indicazioni dell’Amministrazione regionale, da parte di tutti i Comuni del sud Sardegna.

La lunga fila di mezzi all’ingresso dell’impianto di soccorso sta provocando notevoli rallentamenti. In questa situazione non tutti i mezzi adibiti alla raccolta riescono a completare le operazioni di svuotamento in tempo utile e spesso sono costretti a rientrare in città a pieno carico. Ciò preclude la funzionalità dei compattatori e, quindi, rallentamenti inevitabili nell’erogazione dei servizi di raccolta, soprattutto per il ritiro delle frazioni di secco-indifferenziato, plastica, carta e multimateriale.

L’Amministrazione comunale si sta attivando in ogni modo per ridurre al minimo i disagi provocati dal blocco dell’impianto di termovalorizzazione.

