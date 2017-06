Rubati a Santadi quasi 1.500 metri di cavi di rame, indagano i carabinieri della compagnia di Carbonia

Carbonia, 5 Giu 2017 – Questa mattina, alle ore 12.01, a Santadi (Ca), B.A. capocantiere della società “Edilverde immobiliare srl” con sede a Gualdo Cattaneo (Pg) zona industriale, società che attualmente sta svolgendo lavori di posa di cavi di rame presso la centrale di distribuzione Enel di Santadi, sita lungo la SS 293, ha presentato una denuncia in quanto tra le ore 16:00 di venerdì scorso e le ore 07:00 di oggi, ignoti ladri, dopo aver scavalcato il muro di cinta, servendosi di una scala trovata sul posto, hanno portato via 1.450 metri di rame per un danno economico complessivo quantificato in euro 3.500 circa non coperto da assicurazione. Sistema di videosorveglianza e impianto di allarme non presenti nell’area interessata.

