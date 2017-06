Impianti di climatizzazione – In Sardegna oltre 350mila impianti in funzione contro il caldo estivo.

Cagliari, 5 Giu 2017 – Sono oltre 350mila gli impianti di condizionamento che in Sardegna sono ripartiti contro il caldo estivo per raffrescare gli oltre 512.310 edifici privati, oltre agli uffici pubblici e le attività commerciali.

Per non incorrere in guasti, abnormi consumi di energia elettrica o, ancora peggio, in gravi problemi di salute (come accade per riniti o legionella), Confartigianato Imprese Sardegna ricorda che è necessario effettuare la manutenzione periodica e che solo le ditte e gli artigiani qualificati e aggiornati, possono escludere eventuali rischi.

I dati dell’Osservatorio di Confartigianato Sardegna per le MPI, dicono che nell’isola ben il 47,5% delle case utilizza il sistema di condizionamento caldo/freddo (ovvero sistema di climatizzazione unico per estate e inverno), contro una media italiana del 29,4%). All’interno di questa percentuale, l’82,9% sono pompe di calore fisse o portatili, il 13,2% sono condizionatori utilizzati solo per raffreddamento e il 3,9% è costituito da impianti centralizzati).

L’Osservatorio ricorda anche come siano 1.140 imprese sarde di impiantistica che si occupano di riscaldamento e aria condizionata.

“È importante, prima di avviare il “sistema” – ricordano gli impiantisti di Confartigianato in tutta la Sardegna – procedere alla verifica del loro corretto funzionamento, al controllo di eventuali perdite di gas refrigerante e alla pulizia e sanificazione dei filtri e di quanto potrebbe esser stato accumulato (polvere, allergeni o agenti patogeni) nel corso del periodo invernale e che, alla loro riaccensione, potrebbero venire immessi nell’ambiente in cui viviamo e quindi li potremmo respirare”.

La certificazione “Fgas” è obbligatoria e prevista da uno specifico Regolamento Europeo e da una norma del Ministero dell’Ambiente.

È bene che tutti sappiano che la normativa sul corretto utilizzo dei gas refrigeranti ha come obiettivo primario la tutela dell’ambiente, attraverso procedure e certificazioni in capo alle imprese che installano gli impianti e li mantengono e prevede forti sanzioni in caso queste operazioni vengano svolte da imprese senza tali certificazioni. E’ possibile consultare l’elenco pubblico delle imprese certificate nel sito www.fgas.it in modo da sapere se la ditta iscritta presso la Camera di Commercio e abilitata a svolgere la sua professione ha anche la necessaria certificazione.

L’Associazione Artigiana ricorda inoltre che, anche per gli impianti di climatizzazione estiva, vi è l’obbligo di predisposizione del libretto di impianto.

“Rivolgetevi – concludono gli impiantisti di Confartigianato in Sardegna – alle imprese certificate e abilitate, sia per tutelare la vostra sicurezza, sia per evitare sanzioni, sia per il rispetto dell’ambiente e non meno importante del proprio portafoglio”.

Installatori impianti elettrici Installatori idraulici, riscaldamento e condizionamento aria Altri impiantisti TOTALE IMPIANTISTI ADDETTI Cagliari 725 418 61 1.204 4.385 Nuoro 263 219 13 495 892 Oristano 151 92 8 251 681 Sassari 635 411 70 1.116 2.857 Sardegna 1.774 1.140 152 3.066 5.988