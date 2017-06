Gdf Olbia – “Lotta all’abusivismo commerciale: sequestrate migliaia di cd e capi contraffatti, arrestati i due responsabili”  

Olbia, 5 Giu 2017 – I “Baschi Verdi” del Gruppo della Guardia di Finanza di Olbia hanno concluso un’importante operazione nel settore della lotta all’abusivismo commerciale individuando, al termine di una specifica attività info-investigativa, due soggetti dediti alla vendita di supporti audiovisivi illecitamente riprodotti e capi di abbigliamento con marchi contraffatti.

In particolare, i militari hanno individuato nei giorni scorsi, in una traversa della centralissima via Aldo Moro del comune di Olbia, un appartamento, in uso a due senegalesi, frequentato da diversi cittadini extracomunitari, prevalentemente di origine africana, già noti ai militari in quanto segnalati in passato per la vendita di merce contraffatta sui litorali della Costa Smeralda.

Pertanto, i finanzieri hanno predisposto un dispositivo di controllo e poi fermato i due stranieri mentre, a bordo di un’autovettura, intestata ad uno di essi, lasciavano Olbia per dirigersi verso i litorali e rifornire i tanti ambulanti già presenti sulle spiagge galluresi.

In seguito al rinvenimento, all’interno del bagagliaio, di un ingente quantitativo di merce contraffatta e di supporti audiovisivi privi del contrassegno S.I.A.E., gli uomini della Gdf olbiese hanno proceduto al sequestro dell’automezzo ed alla perquisizione dell’abitazione, dove è stato rinvenuto un significativo quantitativo di articoli illeciti: compact disk con Despacito e le altre hits del momento, dvd di opere cinematografiche di prima visione, capi di abbigliamento recanti i marchi Fred Perry, Ralph Lauren, Armani ed altri, tutti riproducenti i modelli regolarmente in commercio.

Al termine delle attività di perquisizione sono stati sottoposti a sequestro 515 capi di abbigliamento recanti marchi contraffatti e oltre 3000 cd e dvd musicali privi del marchio S.I.A.E..

In relazione al quantitativo sequestrato e ai precedenti per contraffazione, gli extracomunitari, D.E. e D.S. entrambi di 38 anni e irregolari sul territorio nazionale, sono stati quindi dichiarati in arresto per la violazione, in concorso, della normativa sul diritto d’autore denunciati per i reati di contraffazione e ricettazione.

Inoltre, nel corso del controllo su strada, il senegalese alla guida dell’autovettura ha esibito una patente falsa, circostanza che ha comportato il sequestro del documento, la denuncia penale per falsità materiale, la contestazione della violazione amministrativa della guida senza patente al responsabile ed il fermo amministrativo del veicolo.

Nell’ambito dell’intensificazione del controllo del territorio per l’inizio della stagione estiva, è stato inoltre denunciato un ulteriore soggetto, sempre di nazionalità senegalese, sorpreso a vendere orologi contraffatti, prevalentemente Rolex, presso la spiaggia di Capriccioli.