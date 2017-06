Nul-Vi dà gusto, il presidente Ganau apre la sesta edizione della rassegna gastronomico culturale nel paese dell’Anglona

Nulvi, 4 Giu 2017 – «Un onore essere qui tra voi per inaugurare questa manifestazione, frutto di un grande lavoro di sintesi che coinvolge l’intero paese e che riesce a proporre, in due giornate di iniziative, tutte le eccellenze che Nulvi ha da offrire ai suoi visitatori».

È quanto dichiarato dal presidente del Consiglio regionale della Sardegna, Gianfranco Ganau che ieri sera ha inaugurato la sesta edizione della rassegna gastronomico culturale “Nul- Vi dà gusto – pane, casu e binu a rasu” (pane, formaggio e vino a volontà), organizzata dall’omonima associazione in collaborazione con la Pro Loco e l’amministrazione comunale di uno dei centri principali dell’Anglona, storica regione del Nord Sardegna.

“Siete riusciti a coinvolgere le aziende locali e l’intera comunità – ha aggiunto il presidente Ganau – costruendo un percorso distribuito in 34 “domos”, le abitazioni del vostro centro storico, coniugando la vostra tradizione culinaria con gli antichi mestieri e l’artigianato locale, riuscendo a proporvi come territorio vivo e aperto agli altri. È quello di cui abbiamo bisogno oggi in Sardegna, uno degli strumenti utili a combattere il fenomeno dello spopolamento che purtroppo coinvolge non soltanto le zone interne della nostra isola – ha aggiunto il massimo rappresentante dell’Assemblea sarda, richiamando l’attenzione sulla necessità di superare in primo luogo le carenze infrastrutturali, in particolare quelle legate alla viabilità “che non consentono un pieno sviluppo delle attività produttive e un’adeguata vivibilità dei paesi, aspetto che voi nulvesi conoscete bene – ha aggiunto, ricordando i trent’anni di attesa per la realizzazione della strada dell’Anglona, opera pubblica in fase di completamento dopo la realizzazione del viadotto, ultima porzione della nuova rete viaria che collegherà Nulvi e buona parte dell’Anglona al capoluogo sassarese.

Dopo il taglio del nastro con la musica della funky jazz orchestra di Berchidda, il presidente del Consiglio ha seguito il tour nelle domos lungo le vie del centro storico del paese, accompagnato dal sindaco Antonello Cubaiu e dagli assessori Elvira Decortes, Luigi Cuccureddu e Marta Meloni. Red