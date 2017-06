Comune di Cagliari apre termini di iscrizione ai servizi per la prima infanzia

Cagliari, 4 Giu 23017 – Gli interessati ai servizi per la prima infanzia messi a disposizione dal Comune di Cagliari, avranno tempo fino a lunedì 26 giugno 2017 per presentare apposita domanda.

Sono, infatti, stati aperti i termini di iscrizione ai servizi riguardanti gli asili nido comunali, le strutture convenzionate, le sezioni sperimentali, le sezioni primavera e il micronido a domicilio, relativamente all’anno educativo 2017/2018.

I bimbi ammessi dovranno avere un’età compresa tra i tre e i trentasei mesi e risiedere nel Comune di Cagliari al momento della presentazione della domanda e al momento dell’inserimento.

L’istanza, redatta secondo il modello disponibile online nella sezione -Altri bandi e avvisi- nonchè presso l’Ufficio Asili Nido del Servizio Istruzione, Politiche Giovanili e Sport (Viale San Vincenza 2/4), gli Asili Nido Comunali di Via Crespellani, Via Watt e Via Schiavazzi,e l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, potrà essere presentata a mano o spedita al Protocollo Generale di Via Crispi n.2.

La domanda potrà essere inviata anche a mezzo PEC all’indirizzo protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it

Il genitore dovrà autocertificare, ai sensi del D.P.R. 445/2000, l’indicatore della Situazione Economica Reddituale (ISEE), fornendo all’Amministrazione comunale il numero di protocollo riportato sull’ISEE. Com

