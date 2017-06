Migranti – Ancora altri clandestini in Sardegna, soccorsi e portati a terra 18 migranti

Cagliari, 3 Giu 2017 – Alle ore 12.00 di ieri, la sala operativa di del comando della capitaneria di porto ha ricevuto notizia, in merito all’avvistamento di 7 presunti migranti a bordo di un’imbarcazione in navigazione verso le coste sarde. Quindi è stata comunicata la posizione alla motovedetta impegnata in attività Frontex, la quale alle ore 14.15 ha intercettato l’imbarcazione e causa peggioramento delle condizioni meteo ha proceduto al trasbordo degli occupanti prendendo a rimorchio il barchino e poi si è diretta verso il porto di Sant’Antioco dove ha poi ormeggiato alle ore 17.00 e subito dopo sono stati sbarcati i migranti e affidati ai carabinieri della Stazione del paese costiero per le formalità di competenza.

Alle ore 00.55 di questa mattina è stato poi disposto sempre dal comando della capitaneria di porto, l’intervento della motovedetta favore di un barchino di circa 6 mt con 11 migranti a bordo in difficoltà a circa 43 miglia a sud di Cagliari.

Alle ore 04.40 l’imbarcazione militare ha intercettato l’imbarcazione in difficoltà ed ha proceduto al trasbordo degli occupanti per poi dirigere verso il porto di Cagliari dove è giunta alle ore 07.00.

Qui i clandestini sono stati sbarcati e poi consegnati nelle mani degli agenti della Polizia di Stato di Cagliari.