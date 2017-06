Arrestati due giovani incensurati di Iglesias per detenzione ai fini di spaccio in concorso tra loro.

Iglesias (Ca), 3 Giu 2017 – Nell’ambito degli ordinari servizi di controllo del territorio, gli Agenti del Commissariato di P.S. di Iglesias hanno arrestato S.A. 40 anni e M.M. di 33 anni, incensurati, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Questa mattina i poliziotti di una Volante e della Sezione Polizia Anticrimine di Iglesias dopo aver notato un via vai sospetto di persone che si recavano in un’abitazione nel quartiere “Serra Perdosa”, hanno effettuato un più accurato controllo all’interno del domicilio dei due dove hanno rinvenuto e sequestrato sette panetti di hashish per peso complessivo 782,86 grammi, un coltello a serramanico con una lama lunga 22 cm imbrattata di residui dello stesso tipo di droga e un bilancino elettronico di precisione efficiente.

Quindi di due giovani sono stati dichiarati in arresto e come disposto dal Pubblico Ministero, sono state accompagnati presso la loro abitazione in regime di custodia cautelare, in attesa del rito direttissimo previsto nella mattinata del 05.06.2017, dinanzi al Tribunale di Cagliari.