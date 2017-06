Rapina in un bancomat di Cagliari: denunciato il presunto responsabile per furto aggravato e rapina impropria.

Quartu Sant’Elena (Ca), 2 Giu 2017 – Quest’oggi, i carabinieri della Stazione di Sestu, hanno denunciato in stato di libertà, perché responsabile di furto aggravato e rapina impropria, B. E., di 40 anni, pregiudicato sestese, disoccupato, il quale la mattina del 31 maggio scorso, a Cagliari, in largo Carlo Felice, aveva atteso che C. M. F., di 48 anni, romano, impiegato terminasse di effettuare un prelievo presso di denaro contante presso uno sportello bancomat, lo aveva seguito e gli aveva strappato di mano un borsello contenente un tablet, la somma di € 1.200,00 e poi si era dileguato per le vie del centro.

Poco distante a bordo di un’autovettura Toyota Yaris, rubata ad una commessa di Sestu, di cui si era impadronito precedentemente, aveva forzato un posto di controllo della Polizia di Cagliari, riuscendo a giungere nelle campagne di Sestu dove poi ha abbandonato il mezzo.

L’uomo, che in origine aveva richiesto l’intervento della Polizia di Stato, è stato individuato dai Carabinieri della Stazione CC di Sestu, che hanno proceduto alla visione di alcuni fotogrammi estrapolati da sistemi di videosorveglianza nella zona dell’aggressione e, quindi, il veicolo è stato recuperato assieme l’intera refurtiva e restituiti ai legittimi proprietari.