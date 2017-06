‘Ndrangheta, arrestato Giuseppe Giorgi detto U Crapa: era tra i 5 latitanti più pericolosi d’Italia

Latitante da 23 anni, è stato arrestato questa mattina a casa sua. Giuseppe Giorgi era nel nativo paese di San Luca, nemmeno 4 mila abitanti nel cuore della Calabria. E, finalmente, andrà in carcere per scontare i 28 anni e 9 mesi per associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga.

Fino a ieri era tra i 5 latitanti di massima pericolosità. Genero di Sebastiano Romeo era una figura di vertice dell’omonimo clan, detto Staccu, centralissimo a San Luca ma con ramificazioni dalla provincia di Reggio Calabria agli altri continenti.

Condannato nel 1994 si era dato alla latitanza, il suo nome era uscito dopo la strage di Duisburg – si pensa anche che possa aver trascorso in Germania buona parte di questi 23 anni alla macchia.

Giorgi, detto U Crapa (la capra), era stato citato dal pentito Francesco Fonti nel memoriale sulla nave carica di rifiuti tossici affondata nel Tirreno, al largo di Cetraro.