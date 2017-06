Assessore Affari Generali Filippo Spanu a festa della repubblica, Sardegna rilancia suo contributo in Europa e nel mediterraneo

Cagliari 2 Giu 2017 – “La Sardegna, consapevole della propria storia, dei propri valori e delle proprie risorse, rilancia il suo contributo nel contesto europeo e mediterraneo. Siamo convinti che il rafforzamento delle politiche di cooperazione tra le regioni sia un fattore di arricchimento per tutti “. Così l’assessore degli Affari Generali Filippo Spanu che oggi, su delega del presidente Pigliaru, ha rappresentato la Regione, a Roma, alla cerimonia della Festa della Repubblica sui Fori Imperiali.

Spanu ha ricordato le iniziative attuate dalla Giunta: “Abbiamo dato impulso alle politiche di cooperazione allo sviluppo nell’ambito della Conferenza delle Regioni e condiviso, nel nome di comuni interessi, azioni concrete con la Corsica e le Baleari. Vogliamo inoltre aiutare e sostenere la crescita dei paesi da cui partono i migranti che arrivano nelle nostre coste. Per questo, nei giorni scorsi, abbiamo sottoscritto un accordo con i rappresentanti istituzionali della regione di Matam, in Senegal. La strada è tracciata e intendiamo andare avanti per raggiungere nuovi importanti obiettivi”.

Spanu si è poi soffermato sui rapporti tra i diversi livelli istituzionali. “Il concetto di patto, che è alla base della Costituzione, spesso viene dimenticato. In un patto c’è pari dignità e la lesione di questo principio alla lunga provoca pericolose conseguenze. Con questa consapevolezza dobbiamo rinnovare i nostri sforzi perché quello che chiediamo allo Stato, in termini di lealtà, sia esso stesso parte di ciò che, come Regione, dobbiamo essere sempre attenti a riconoscere alle comunità locali”.

Nella cerimonia, che si è svolta alla presenza del presidente della Repubblica e delle più alte cariche dello Stato, la Sardegna era simbolicamente rappresentata anche dal Gonfalone della Regione. Red