Ventenne di Cagliari arrestato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Cagliari, 1 Giu 2017 – Ieri pomeriggio, a nel popoloso quartiere di Pirri, i carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale e della locale Stazione, hanno arrestato nella flagranza dei reati di detenzione a fini di spaccio e coltivazione di stupefacenti, Andrea Perra, di 20 anni, di Cagliari.

I militari nel corso di mirata attività, a seguito di perquisizione locale, hanno rinvenuto e sequestrato 100 grammi circa tra hashish, marijuana e cocaina, suddivisi in dosi, due bilancini elettronici di precisione e materiale vario per il confezionamento delle dosi, sei piante di canapa indiana in coltivazione di altezza media di cm.50 e una macchina confezionatrice per sottovuoto.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato accompagnato presso la propria abitazione, in regime di arresti domiciliari in attesa del giudizio di convalida, come disposto dalla competente A.G.