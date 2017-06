Trovato cadavere di un anziano di 78 anni di Villaspeciosa uscito ieri per una passeggiata e mai rientrato.

Cagliari, 1 Giu 2017 – Il cadavere di un uomo di 78 anni, Giovanni Loru, di Villaspeciosa, è stato trovato nei pressi di un fiume.

Il pensionato ieri sera era uscito di casa per la consueta passeggiata in riva al fiume senza farvi rientro. Subito dopo il ritrovamento sul posto sono giunti i carabinieri per fare gli accertamenti del caso e i sanitari del 118 che hanno preso in consegna il corpo dell’uomo e poi trasportato all’obitorio per ispezione. Al momento non sono state riscontrate cause attribuibili a terzi.