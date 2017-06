Prodotto Interno Lordo (Pil) nel primo trimestre, mai così alto dal 2010

Roma, 1 Giu 2017 – L’Istat rivede al rialzo le stime di crescita dell’economia italiana. Il primo trimestre del 2017 ha visto un balzo del Pil dello 0,4% rispetto al trimestre precedente e dell’1,2% nei confronti del primo trimestre del 2016. Si tratta del dato tendenziale più alto dal quarto trimestre del 2010. Un incremento consistente rispetto alle stime preliminari diffuse a maggio, che rilevavano un aumento congiunturale delle 0,2% e un aumento dello 0,8% tendenziale. Il primo trimestre del 2017 infatti, – fanno sapere dall’Istituto – ha registrato due giornate lavorative in più, sia rispetto al trimestre precedente, sia rispetto al primo trimestre del 2016.

Ad incidere positivamente sul prodotto interno lordo in termini congiunturali, soprattutto il comparto dei servizi (+0,6%) e quello dell’agricoltura (+4,2%), mentre risulta negativo quello dell’industria (-0,3%). Dati in aumento rispetto al trimestre precedente anche per i principali aggregati della domanda nazionale, che hanno registrato una crescita dello 0,5% dei consumi finali nazionali e un calo dello 0,8% degli investimenti fissi lordi. Le importazioni sono aumentate dell’1,6% e le esportazioni dello 0,7%.

Nel frattempo il Premier Paolo Gentiloni commenta su Twitter il quadro positivo che arriva dall’Istat: “L’Italia cresce più del previsto e l’impegno continua.”