Pari opportunità, la commissione vicina alle vittime di intimidazioni. Incontro con la consigliera regionale di parità

Cagliari, 1 Giu 2017 – La Commissione pari opportunità denuncia con forza e determinazione quello che sembra essere l’ennesimo atto intimidatorio avvenuto quest’oggi a Magomadas, ed esprime la propria vicinanza a tutte le vittime di azioni e messaggi intimidatori e sessisti. Di fronte alla pericolosa escalation di questi mesi, la Commissione augura ai destinatari di simili atti, vigliacchi e incivili, di trovare una sempre maggiore energia per garantire le loro attività sociali e amministrative.

Di discriminazioni lavorative la Commissione Pari Opportunità ha parlato ieri pomeriggio, incontrando la neo-consigliera Regionale di parità, Tiziana Putzolu. “Abbiamo ragionato in un’ottica di sinergie virtuose tra le due Istituzioni, per avviare confronti a più voci sulle modalità operative delle funzioni a noi demandate e raggiungere meglio i nostri fini” ha dichiarato la presidente, Gabriella Murgia, che ha anche ricordato, a nome della Commissione, l’esigenza di adottare al più presto il sistema della doppia preferenza di genere per garantire il diritto costituzionale di uguaglianza e parità già dalle prossime elezioni regionali. “E’ un atto politico che supererebbe un sistema elettorale chiuso, antistorico, culturalmente e socialmente inaccettabile per un Paese moderno ed europeo come l’Italia”, precisa infine Murgia.

