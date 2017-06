Mobilità volontaria per il Comune di Cagliari: pubblicati i bandi

Cagliari, 1 Giu 2017 – Sono stati pubblicati e sono consultabili nella sezione “Comune/Bandi di Concorso/Concorsi e Selezioni” nove avvisi di mobilità volontaria per varie figure professionali da collocare nell’organico del Comune di Cagliari.

In particolare, i bandi si riferiscono alle figure di:

n.1 posto di Funzionario Geologo, cat. giur. D3;

n.2 posti di Istruttore Direttivo di Ragioneria, cat. giur. D1;

n.1 posto di Istruttore Informatico, cat. giur. C;

n.2 posti di Istruttore Tecnico, cat. giur. C;

n.1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo, cat. giur. D1;

n.1 posto di Funzionario Ingegnere Idraulico, cat. giur. D3;

n.10 posti di Istruttore (Agente) di Polizia Municipale, cat. giur. C;

n.7 posti di Istruttore Amministrativo/Contabile, cat. giur. C;

n.5 posti di Istruttore Amministrativo/Contabile, cat. giur. C per il Servizio Finanziario.

Il termine per la presentazione delle domande è stato fissato per il 03/07/2017.

“Questi bandi – ha spiegato l’Assessore al Personale Danilo Fadda – ci permettono di concludere la prima fase delle attività programmate, legate alla mobilità, rispettando i termini e i tempi che ci eravamo dati. Le procedure di mobilità saranno espletate entro l’estate in modo che da settembre possiamo partire con l’indizione dei concorsi pubblici secondo quanto stabilito dalla Giunta”.