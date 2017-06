Manovra economica prossimo anno: Padoan col cappello in mano chiede a Ue “sconto” di 9 miliardi su 2018

Roma, 1 Giu 2017 – La riduzione da 0,8 a 0,3 punti di deficit della manovra 2018, così come richiesto oggi all’Ue dalla lettera di Padoan, equivarrebbe – secondo quanto scrive l’Ansa – ad uno ”sconto” di circa 9 miliardi sulle misure da adottare con la prossima legge di Bilancio.

Unendo a questo l’effetto di trascinamento della ”manovrina”, sarebbero quindi sufficienti – secondo alcune valutazioni – 6 miliardi di interventi per evitare l’aumento dell’Iva, cioè per sterilizzare la clausole di salvaguardia ora previste per i conti 2018.

Di fatto con la lettera a Bruxelles Padoan chiede di correggere i conti di 0,3 punti di deficit strutturale: in valori assoluti sono 5,1 miliardi. In parlamento, invece, si ipotizzava una correzione di 0,8 punti strutturali, cioè di 13,6 miliardi. La differenza è quindi di circa 8,6 miliardi di interventi ”strutturali”. In questo contesto, il deficit nominale – che il governo programmava scendere al 2,1% di quest’anno all’1,2% del prossimo – si potrebbe fermare nel 2018 a quota 1,7%, questo anche perché i valori ”strutturali” non sempre coincidono con quelli ”nominali”. L’effetto pratico può essere stimato sulle risorse che il governo dovrà trovare il Legge di Bilancio per ”sminare” l’aumento dell’Iva che scatterebbe a gennaio. Si tratta di 19 miliardi che in parte saranno già ridotti a 15 con l’effetto di trascinamento della manovrina ora all’esame del Parlamento. Se da questo importo si toglie la necessità di una correzione per ulteriori 9 miliardi ecco che le risorse necessarie per azzerare l’aumento Iva (maggiori tagli di spesa, o riduzione di sconti fiscali, le cosiddette tax expenditure) scenderebbero a circa 6 miliardi.