Denunciato un giovane di Santulussurgiu (Or) per guida in stato di ebrezza.

Oristano, 1 Giu 2017 – Ieri alle ore 02:15 circa a Oristano, via Sardegna, gli agenti di una Volante della Polizia di Stato hanno notato un’autovettura che proveniva dalla direzione opposta e che alla presenza della pattuglia improvvisamente rallentava la marcia per poi fermarsi. L’unità operativa, insospettita dalla condotta del conducente del veicolo, si è avvicinata per effettuare il controllo del mezzo e delle persone. Nel contempo, il conducente, avendo percepito l’intenzione degli agenti, improvvisamente ha ripreso la marcia a forte velocità. Quindi gli uomini della Polizia si sono messi al suo inseguimento intimando l’alt al conducente con il dispositivo di segnalazione manuale, ma il fuggiasco continuava la marcia a forte velocità commettendo una serie di infrazioni al Codice della Strada e mettendo in atto una guida pericolosa, per poi infine fermarsi non riuscendo a distanziare la pattuglia.

Il giovane, subito dopo il fermo è stato indentificato; si tratta di P.P, di 32 anni, di Santulussurgiu e con lui a bordo vi era un compaesano S.M., trentatreenne.

A seguito di un controllo visivo nell’auto è stata rinvenuta, nella pronta ed ingiustificabile disponibilità, un’affilata roncola, subito sequestrata dagli operatori.

Quindi l’uomo ha poi fatto P.P., lasciava trasparire la sintomatologia tipica di chi ha abusato di sostanze alcoliche e, pertanto, grazie alla collaborazione della pattuglia della Polizia Stradale, è stato inoltre sottoposto all’Alcool Test, con esito positivo.