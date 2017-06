Clima, Assessore Spano al congresso Legambiente: città sentono effetti dei mutamenti climatici, meglio prevenire

Cagliari, 1 Giu 2017 – “Le città sono sempre più soggette a eventi climatici estremi come ondate di calore e inondazioni: sono purtroppo tra i maggiori responsabili dei mutamenti del clima ma al contempo ne subiscono per prime gli effetti. Ogni politica di sviluppo deve tenerne conto e occorre operare in prevenzione. I costi degli interventi di adattamento saranno infatti sicuramente minori dei costi del non agire”.

Così l’assessore Donatella Spano che, ieri a Roma, ha partecipato alla tavola rotonda organizzata da Legambiente, intitolata “Le città alla sfida del clima. Gli impatti dei cambiamenti climatici e le politiche di adattamento”.

In assenza di piani di adattamento regionali e locali i danni e i relativi costi subiti dalle comunità sono destinati ad ampliarsi. È quindi necessario monitorare e supportare tutte le regioni italiane nell’adozione di piani territoriali locali coerenti con la strategia e il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici in via di definizione.

“Partendo dalla Strategia nazionale di adattamento, la Snac, stiamo portando avanti un continuo confronto su queste tematiche nella Conferenza delle Regioni e nello stesso tavolo di coordinamento della Snac”, prosegue l’assessore Spano.

E aggiunge: “Nel ruolo di Coordinatrice della Commissione Ambiente ho il compito di favorire la massima espressione delle istanze provenienti dai rappresentanti delle istituzioni regionali contribuire alla diffusione e alla condivisione delle strategie e azioni di contrasto ai cambiamenti climatici. Gli interventi di adattamento – conclude Donatella Spano – comportano costi ridotti che sono comunque inferiori del prezzo della mancata azione”.

Tutti i territori sono chiamati alla grande sfida del clima e la Sardegna, che ha intanto gettato le basi per lo sviluppo di un piano di adattamento regionale, svolge su questo fronte una parte di spicco negli scenari nazionale ed europeo. Francesco Pigliaru è infatti presidente della Commissione ENVE (Ambiente ed Energia) del Comitato europeo delle Regioni e ha rappresentato tutte le regioni e le città d’Europa alle ultime due Conferenze mondiali dell’ONU sui Cambiamenti climatici, COP21 a Parigi nel 2015 e COP22 a Marrakech nel 2016. Porta la sua firma il documento di Parere che delinea i meccanismi di governance multilivello attraverso cui i territori potranno rendere operativo l’accordo stretto dai Governi sul clima.