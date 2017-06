Arrestato 26enne di Quartu S.E. e ricercato il complice: entrambi risponderanno al giudice di furto aggravato in concorso.

Iglesias (Ca), 1 Giu 2017 – Ieri sera, i carabinieri del Nucleo operativo della compagnia di Iglesias e della locale Stazione, hanno arrestato Simone Alessio Salis, 26enne di Quartu Sant’Elena (Ca) e deferivano in stato di libertà, perché è fuggito prima di essere fermato, Matteo Patteri, di 29 anni, sempre di Quartu, pluripregiudicato, per furto aggravato in concorso, porto abusivo di oggetti atti ad offendere e resistenza a Pubblico Ufficiale.

I due, in concorso tra loro, hanno prima contattato – al fine di trattare la compravendita – M. E., di 26 anni, di iglesias, che aveva messo in vendita il proprio scooter Yamaha Tmax sul sito di annunci online “subito.it”. Durante l’incontro, tenutosi a Iglesias in via Villa Di Chiesa, Patteri ha chiesto ed ottenuto di provare lo scooter ma invece si è dato alla fuga a bordo del mezzo in direzione Cagliari, seguito dal complice Salis a bordo di una Mercedes Benz Classe A.

L’immediato intervento degli uomini dell’Arma, allertati dalla vittima, ha quindi consentito di intercettare il Salis sulla Sp2 all’altezza di Uta. Qui poi è stato accertato che il conducente non aveva la patente di guida e, perquisito, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico. Invece, Patteri, ancora a bordo del ciclomotore rubato, è stato intercettato sulla Ss130, ma dopo aver omesso di fermarsi all’alt della pattuglia, è fuggito facendo perdere le proprie tracce. In seguito il mezzo rubato è stato rinvenuto ad iglesias e riconsegnato al derubato. Nel frattempo proseguono attivamente le ricerche del Patteri.

Il Salis, al termine delle formalità di legge, è stato accompagnato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, come disposto dall’a competente A.G. e nell’udienza di stamane, il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto la scarcerazione del Salis – che tramite il suo legale ha chiesto i termini a difesa – con l’obbligo di firma in caserma due volte al giorno.