Amministrazione comunale di Cagliari apre iscrizioni al servizio Mensa e alle Agevolazioni tariffarie

Cagliari, 1 Giu 2017 – Sono aperte le iscrizioni al Servizio Mensa Scolastica e Agevolazione Tariffaria per gli studenti frequentanti gli istituti scolastici cittadini per l’anno scolastico 2017/2018.

Gli interessati dovranno presentare domanda, su apposito modulo, corredata da copia di un documento di identità, entro il 31/07/2017.

Il modulo di domanda è disponibile nell’Area Tematica “Istruzione” del portale www.comune.cagliari.it, presso l’Ufficio Istruzione in Viale San Vincenza 2/4, presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico di Via Nazario Sauro 19 e in tutti gli Uffici di Città.

L’istanza potrà essere consegnata a mano presso il Protocollo Generale di Via Crispi 2 o presso gli Uffici di Città. E possibile inviare la domanda anche tramite il servizio postale, inviandola al Comune di Cagliari, Via Roma 145 – 09124 Cagliari, oppure con una PEC all’indirizzo: protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it.

I nuovi iscritti al servizio, prima di presentare la domanda, dovranno procedere con la pre-iscrizione on-line tramite il Portale dei Genitori visitabile all’indirizzo: https://www4.eticasoluzioni.com/cagliariportalegen/login.aspx

Per ulteriori informazioni, oltre a consultare il bando integrale disponibile nella sezione “Comune/Bandi di Gara e Avvisi/Altri Bandi e Avvisi” del portale istituzionale www.comune.cagliari.it è possibile contattare i numeri: 070/6776445 e 070/6776438 o inviare una mail all’indirizzo: helpdeskistruzione@comune.cagliari.it

Condividi su...