Sei persone denunciate dai Carabinieri di Siniscola per reati inerenti il codice della Strada dai carabinieri della compagnia di Siniscola.

Siniscola (Nu), 31 Mag 2017 – Durante i consueti controlli del fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Siniscola hanno denunciato 6 persone ritenute responsabili di vari reati e segnalato alla Prefettura di Nuoro 1 ragazzo.

In particolare, il controllo alla circolazione stradale, effettuato dalle pattuglie dell’Arma sulle maggiori vie di comunicazione del territorio, ha portato al deferimento in stato di libertà di 3 persone: tutte sono risultate positive al test alcolemico notevolmente al di sopra del limite consentito dalla legge e per loro è scattato immediatamente il ritiro della patente di guida.

Altre pattuglie dei Carabinieri hanno sorpreso 2 persone, poi denunciate all’Autorità Giudiziaria, poiché sorprese alla guida delle loro autovetture senza aver mai conseguito la patente, nonostante fossero già state trovate nella medesima infrazione.

Un’altra persona, sottoposto alla sorveglianza speciale di P.S., è stata denunciata per non aver ottemperato alle prescrizioni impostegli dal Giudice, in quanto non si è presentato dai Carabinieri nel giorno e nelle ore indicate.

Infine, un ragazzo di Orosei di 22 anni è stato perquisito e trovati in possesso di modiche quantità di marijuana per uso personale; per tale ragione, è stato segnalato all’autorità amministrativa quale assuntore di sostanze stupefacenti.