Neonato abbandonato, ha confessato la madre: gettato dal balcone. 

Torino, 31 Mag 2017 – Ha confessato nella notte la donna che ieri avrebbe gettato dal balcone a Settimo Torinese il figlio partorito da poco. Ad arrivare a lei gli inquirenti dopo aver raccolto alcune testimonianze dei vicini di casa che negli ultimi tempi avevano notato che la donna, una ex barista 34enne italiana che convive con una agente immobiliare e che ha una figlia di tre anni, sembrava incinta. A precisa domanda, però, negava di esserlo. Subito dopo il ritrovamento del bambino lei si era affacciata alla finestra per assistere ai soccorsi ma subito dopo era uscita a fare la spesa come nulla fosse. I militari dell’Arma e il procuratore di Ivrea, Giuseppe Ferrando, la ritengono colpevole dell’omicidio aggravato del neonato partorito nelle prime ore di ieri. Al momento non sono emerse responsabilità da parte di altre persone.

Il piccolo era stato trovato da un giovane di 22 anni che, alle 6.30 di ieri mattina, transitava in auto nella centrale via Turati al rientro dal lavoro. È stato lui a chiamare immediatamente il 112. Il bimbo, probabilmente appena partorito, era stato lasciato sul ciglio della strada. Quando è arrivato il 118, il neonato era in arresto cardiaco. Dopo averlo rianimato, è stato portato d’urgenza all’ospedale infantile Regina Margherita dove è stato intubato. Le sue condizioni, però, sono apparse subito disperate e il decesso è sopraggiunto dopo circa un’ora. Dai primi rilievi, risulta che la nascita risalisse al massimo a tre ore prima del ritrovamento. Accanto al bimbo, di carnagione chiara, i militari hanno trovato un asciugamano sporco di sangue.