Interrogazione del consigliere Daniele Cocco sui ritardi nell’attivazione dei corsi per la formazione all’uso dei defibrillatori automatici esterno

Cagliari, 31 Mag 2017 – Il consigliere Daniele Secondo Cocco (art.1 – Sinistra per la democrazia e il progresso) in un’interrogazione con richiesta di risposta scritta chiede al presidente della Regione e all’assessore alla sanità quali iniziative intendano assumere al fine di garantire una celere attivazione dei corsi di supporto di base alla vita e defibrillazione (BLSD) validi per la formazione e certificazione abilitante all’uso del defibrillatore semiautomatico Dae.

Con il “decreto Balduzzi” del 2012 i defibrillatori sono diventati obbligatori. Pertanto, è necessaria la formazione del personale abilitato a utilizzare questi strumenti salvavita. Però a meno di un mese dalla scadenza dell’ultima proroga fissata per l’entrata in vigore del Decreto (30 giugno 2017) nessun corso Blsd è stato ancora attivato da parte della Regione. Il consigliere Cocco nell’interrogazione chiede anche al presidente e all’assessore se ritengano opportuno reperire nell’immediato risorse economiche straordinarie da destinare alle ASSL per la formazione urgente dei tesserati delle associazioni sportive dilettantistiche. Com