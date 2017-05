Il governo pone la fiducia sulla manovra correttiva. Giovedì il voto finale alla Camera e la sinistra pronta ad uscire dalla maggioranza.

Roma, 31 Mag 2017 – Il governo, attraverso il ministro per i Rapporti con il Parlamento Anna Finocchiaro, ha posto la questione di fiducia sulla manovra correttiva dei conti pubblici.

Le dichiarazioni di voto cominceranno mercoledì alle 15,30, e la Camera voterà sulla fiducia dalle 17.30. La durata delle votazioni è di circa due ore. Gli ordini del giorno saranno esaminati in serata, dopo la fiducia, e il mattino seguente.

Il voto finale di Montecitorio sul provvedimento è atteso giovedì mattina entro le 12.

Il governo dunque accelera sulla manovra, che nella settimana a partire dal del 13 giugno arriverà in aula anche al Senato, dopo che sarà stata esaminata dalla commissione Bilancio. Tempi certi, così come è certo il viceministro dell’Economia, Enrico Morando, sul fatto che il testo consentirà di non far scattare le clausole di salvaguardia previste e che avrebbero portato in particolare all’aumento dell’Iva.