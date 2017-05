Comune di Cagliari – Dal primo luglio avvio dei saldi estivi

Cagliari, 31 Mag 2017 – Secondo quanto disposto dal Decreto Assessoriale della Regione Autonoma della Sardegna n.8 del 15/06/2011, le date di inizio delle vendite di fine stagione sono: il primo giorno feriale antecedente l’Epifania e il primo sabato del mese di luglio.

Nel 2017, quindi, l’inizio dei saldi estivi è previsto per sabato 1 luglio.

Nei quaranta giorni antecedenti la data di inizio dei saldi, sono vietate le vendite promozionali e le vendite di liquidazione per il settore non alimentare (art.4 L.R. 17/2006). Questo periodo ha avuto inizio lo scorso 22 maggio.

Il Servizio Attività Produttive del Comune di Cagliari precisa, infine, che per l’inizio dei saldi, non è dovuta alcuna comunicazione.

