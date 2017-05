Comune di Cagliari – Bando per contributi per acquisto abbonamenti CTM: domande entro il 10 luglio.

Cagliari, 31 Mag 2017 – È stato pubblicato ed è disponibile on-line nella sezione “Comune/Bandi di gara e avvisi/Altri bandi e avvisi” del portale istituzionale www.comune.cagliari.it, il bando per la concessione di un contributo per l’acquisto di abbonamenti per i mezzi CTM riservato agli studenti residenti a Cagliari e frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado statali o private paritarie.

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande, relative all’anno scolastico 2016/2017, è stato fissato per il 10/07/2017.

La richiesta, presentata da chi è in possesso dei requisiti previsti dal bando, andrà indirizzata al Servizio Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili e Sport. Dovrà essere redatta sull’apposito modulo messo a disposizione dal Servizio e disponibile negli uffici di Viale San Vincenzo n.2/4, presso gli Uffici di Città e sul portale www.comune.cagliari.it

Le modalità di presentazione sono: consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Cagliari – Via Crispi, spedizione tramite raccomandata A/R (che dovrà comunque pervenire entro la data di scadenza) o invio tramite PEC all’indirizzo protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it. In caso il richiedente optasse per quest’ultima modalità di invio, dovrà consegnare la ricevuta di spesa in originale presso gli Uffici del Servizio Pubblica Istruzione di Viale San Vincenzo, entro cinque giorni lavorativi dalla data di scadenza del bando.

Ulteriori informazioni possono essere richieste contattando i numeri: 070/6776436 – 070/6776435 – 070/6776434. Com

