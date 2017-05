Airgun, no al progetto dalla commissione tecnica ministero. Pigliaru e Simeoni: “le voci della Sardegna e della Corsica ascoltate”

Cagliari, 31 maggio 2017 – “La nostra voce è stata ascoltata e siamo molto soddisfatti del parere negativo espresso dalla commissione tecnica Via-Vas del Ministero dell’Ambiente per una prospezione geofisica con la tecnica Airgun.

Abbiamo aree marine dalla vocazione importante e prevalente rispetto agli interessi di società in cerca di un profitto ad alto impatto ambientale. La grande ricchezza delle nostre due isole è il patrimonio immateriale e ambientale e dobbiamo fare in modo che possano presentarsi al mondo in tutta l’integrità del loro straordinario paesaggio. Il nostro impegno comune va in questa direzione e applicheremo sempre il principio di precauzione perché impatti negativi non ne mettano a rischio il valore ambientale, culturale, turistico e sociale. La forte intesa tra Corsica e Sardegna ha rafforzato certamente la posizione condivisa, contribuendo a portare a casa il risultato sperato”.

Lo dichiarano il presidente della Regione Sardegna Francesco Pigliaru e il Presidente del Consiglio esecutivo della Corsica, Gilles Simeoni.