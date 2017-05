Triathlon Word Cup a Cagliari: Modifiche al traffico per la Triathlon World Cup di domenica 4 giugno. Prescrizioni a partire da sabato 3 giugno prossimo

Cagliari, 30 Mag 210 7 – Domenica 4 giugno si corre la Triathlon World Cup 2017. Per consentire lo svolgimento della manifestazione sportiva internazionale e preservare al contempo la sicurezza di atleti, cittadini e visitatori, il traffico veicolare e pedonale nell’area prospiciente il Porto interessata dal percorso di gara, subirà temporanee limitazioni a partire dalle 14,30 di sabato 3 giugno.

Prescrizioni: sabato 3 giugno, dalle 14,30 alle 15,30 è istituito il divieto di transito veicolare temporaneo, regolato dagli Agenti del Corpo di Polizia Municipale nella piazza Deffenu (da viale Colombo a lungomare New York 11 settembre 2001), nella via Roma – corsia Bus (da piazza Amendola a piazza Matteotti), largo Carlo Felice – semicarreggiata destra direzione piazza Yenne (da via Roma a piazza Yenne),· via Manno (da piazza Yenne a piazza Costituzione), piazza Costituzione (da viale Regina Elena a viale Regina Margherita),· viale Regina Margherita – corsia destra in direzione piazza Amendola (da piazza Costituzione a piazza Amendola), piazza Amendola (tutta la piazza),· viale Diaz (da piazza Deffenu a via Sonnino), via Sonnino (da viale Diaz a viale Colombo), viale Colombo – entrambi i sensi di marcia (da via Caboto a piazza Deffenu);

sabato 3 giugno, dalle 23 fino alle 24 di domenica 4 giugno è istituito il divieto di transito pedonale , solo nella fascia centrale della strada, per consentire l’allestimento di un corridoio di gara, nella via Manno (da piazza Yenne a piazza Costituzione);

domenica 4 giugno, dalle 8 alle 19 è istituito il divieto di transito veicolare nel lungomare New York 11 settembre 2001 – entrambi i sensi di marcia (da via Molo S. Agostino a piazza Deffenu), piazza Deffenu – entrambi i sensi di marcia (da lungomare New York 11 settembre 2001 alla rotatoria viale Colombo); viale Colombo – entrambi i sensi di marcia(da via Caboto a piazza Deffenu), viale Bonaria – semicarreggiata destra direzione Amendola, escluso Bus (da via Stazione vecchia a piazza Amendola), via XX Settembre – esclusa corsia Bus direzione Sonnino (da piazza Lippi a piazza Amendola), viale Diaz – semicarreggiata destra direzione Amendola (da via Stazione Vecchia a piazza Amendola), viale Diaz (da piazza Amendola a via Sonnino), via Roma – lato portici (da piazza Amendola a largo Carlo Felice), via Roma corsia bus – entrambi i sensi di marcia (da piazza Amendola a largo Carlo Felice), via Roma – direzione largo Carlo Felice (da via Sassari a largo Carlo Felice), largo Carlo Felice – corsia destra in salita (da via Roma a piazza Yenne), viale Regina Elena – direzione piazza Costituzione (da largo Dessì a piazza Costituzione), piazza Costituzione (da via Manno a viale Regina Margherita), via Mazzini (da via Spano a piazza Martiri), viale Regina Margherita in entrambi i sensi di marcia (da piazza Costituzione a piazza Amendola), via dei Pisani (da via Lepanto a viale Regina Margherita), piazza Amendola (tutta la piazza), via Manno – corridoio centrale di larghezza pari a 2,50 metri (dalla piazza Yenne a piazza Costituzione);

Domenica 4 giugno, dalle 15 alle 19 è istituito il divieto di transito veicolare nella via Caboto (da viale Diaz a viale Colombo), viale Salvatore Ferrara (da via Caboto a bretella accesso dalla via Vespucci compresa bretella accesso dalla via Caboto lato rifornitore e bretella uscita verso il parcheggio “Cuore”); viale Ferrara (da rotatoria San Bartolomeo alla via Caboto, compreso bretella accesso da parcheggi Stadio Sant’Elia curva Sud, bretella accesso dalla via Pessagno lato Fiera e bretella accesso da piazza Marco Polo), via Vespucci – entrambi i sensi di marcia (da anello Stadio, esterno, a rotatoria altezza campo calcio “Progetto Sant’Elia), anello esterno stadio Sant’Elia (da svincolo uscita verso viale Ferrara, altezza Tribuna centrale, a via Vespucci);

Sabato 3 giugno, dalle 24 alle 19:08 alle 19 di domenica 4 giugno, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata nella piazza Deffenu, su entrambi i lati (da lungomare New York 11 settembre 2001 a viale Colombo), largo Carlo Felice (da via Roma a piazza Yenne in salita corsia destra e lato sinistro parcheggi centrali), viale Regina Margherita (da piazza Costituzione a piazza Amendola, in entrambi i sensi di marcia), viale Diaz (da piazza Amendola a via Sonnino), via Sonnino (da viale Diaz a viale Colombo), viale Colombo (da piazza Deffenu a via Caboto, in entrambi i sensi di marcia), parcheggio Cuore Stadio Sant’Elia (tutto), Stadio Sant’Elia (parcheggi invalidi fronte Tribuna Centrale, tutto), lungomare New York 11 settembre 2001 – largo Carlo Felice (da corsia mezzi pubblici a intersezione Roma – largo Carlo Felice), largo Carlo Felice (dalla via Roma a piazza Yenne, separazione semicarreggiata destra in salita), via Manno centro carreggiata (da piazza Yenne a piazza Costituzione per realizzare un corridoio centrale di larghezza pari a 2,50 metri), piazza Costituzione – viale Regina Elena, per consentire la rotazione dei veicoli in transito nel viale Regina Elena; piazza Amendola (da viale Regina Margherita ad aiuola centrale viale Diaz), viale Diaz , intersezione Diaz – Sonnino direzione viale Colombo (da spartitraffico centrale a spigolo intersezione Diaz – Sonnino), anello esterno Stadio Sant’Elia (da area parcheggi stampa ad accesso anello interno altezza Tribuna Centrale).

Modifiche alla viabilità:

Domenica 4 giugno, dalle 8 alle 19, via Ferrara – via Caboto (direzione obbligatoria a destra), viale Diaz – via Caboto (direzione obbligatoria dritto), via Caboto, bretella accesso verso via Ferrara altezza rifornitore (direzione obbligatoria dritto verso Asse Mediano), via Sant’Agostino – piazza Matteotti (direzione obbligatoria a sinistra), piazza Matteotti – lungomare New York 11 settembre 2001 (direzione obbligatoria dritto o destra), largo Carlo Felice – via Roma (direzione obbligatoria dritto o destra), via Roma – via Sassari, direzione Amendola (direzione obbligatoria destra), via Mameli – largo Carlo Felice (direzione obbligatoria destra), via De Candia – via Università (direzione obbligatoria destra), via Università, da via De Candia a via Cammino Nuovo (inversione senso di marcia), via Università – Cammino Nuovo (direzione obbligatoria destra, per i veicoli provenienti da via Santa Croce), viale Regina Elena – piazza Costituzione (obbligo inversione di marcia in rotatoria), via Badas – viale Regina Elena (direzione obbligatoria dritto o sinistra), viale San Vincenzo – largo Dessì (direzione obbligatoria destra o sinistra), via San Saturnino – largo Dessì (direzione obbligatoria dritto o destra), via Eleonora D’Arborea – vico Regina Margherita (direzione obbligatoria sinistra), via dei Pisani – via Lepanto (direzione obbligatoria a destra), via Lepanto, da via dei Pisani a via Cavour, (inversione del senso di marcia), via Sonnino – viale Bonaria (direzione obbligatoria dritto), via Sonnino – viale Diaz (direzione obbligatoria sinistra), viale Bonaria – via XX Settembre (obbligo di svolta a destra per i Bus).

Domenica 4 giugno, dalle 15 alle 19, via Pessagno – viale Ferrara (direzione obbligatoria dritto verso piazza Marco Polo), viale Ferrara, bretella accesso dalla via Caboto – Asse Mediano (direzione obbligatoria dritto verso Asse Mediano), via Vespucci – anello Stadio esterno (direzione obbligatoria a sinistra).

Aperture dinamiche:

Nelle seguenti intersezioni sarà consentito l’attraversamento del circuito di gara per favorire il deflusso dei veicoli dalle 11,30 alle 12,20 e dalle 13,30 alle 16: via Roma Portici – largo Carlo Felice (direzione obbligatoria dritto), via Dettori – largo Carlo Felice (direzione obbligatoria destra), via Pirastu – viale Diaz (direzione obbligatoria destra).

Ulteriori dettagli sono specificati nelle ordinanze n. 1173 del 24 maggio e n. 1213 del 29 maggio 2017 a firma del dirigente del Servizio Mobilità, Infrastrutture viarie e reti, scaricabili dall’Albo Pretorio Online nella sezione “Servizi al cittadino” del Portale istituzionale del Comune. Com