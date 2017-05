Metano, da Giunta via libera a gruppo di lavoro per accelerare iter autorizzativi

Cagliari, 30 Mag 2017 – Procedono secondo il programma stabilito le varie fasi legate alla Metanizzazione della Sardegna, così come previsto dal Piano Energetico Regionale e dal Patto per la Sardegna siglato nel luglio dello scorso anno con il Governo. Il “cuore” della Metanizzazione è la realizzazione della Dorsale di trasporto del gas, la cui opera è stata già inserita nella rete nazionale dei gasdotti con decreto del Mise firmato nel gennaio di quest’anno. La Regione ora intende accelerare i tempi di realizzazione. Oggi la Giunta, su proposta dell’assessora dell’Industria, Maria Grazia Piras, ha deciso di attribuire al Servizio Energia dell’Assessorato la competenza gestionale dei procedimenti amministrativi che riguardano l’autorizzazione unica del tratto regionale della Dorsale. Per quanto riguarda il tratto nazionale, invece, l’autorizzazione unica è di competenza del MISE. Le misure di raccordo tra i diversi iter, nazionale e regionale, saranno adottate dalla Direzione generale dello stesso assessorato. Per dare maggiore impulso alle diverse procedure, sarà inoltre costituito all’interno dell’assessorato Industria un gruppo di lavoro tecnico-istruttorio. “Sulla metanizzazione stiamo andando avanti secondo il piano condiviso con il governo”, ha detto l’assessora Piras. “Questa delibera – ha aggiunto – mette ordine nel complesso iter amministrativo del progetto e cerca di semplificare al massimo la procedura autorizzativa. Su questo percorso di accelerazione procedurale siamo in linea con il Mise.

