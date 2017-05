Legge elettorale. Berlusconi: alzerei soglia all’8%. Alfano: ci uniremo ad altre forze

Roma, 30 Mag 2017 – “Alcuni giornali oggi sostengono che “Berlusconi è in disaccordo con il limite del 5 per cento” nella legge elettorale: “è esattamente il contrario, se fosse per me lo alzerei all’8 per cento”. Così Silvio Berlusconi, parlando di legge elettorale mentre riceveva il premio ‘Rosa Camunà a Palazzo Lombardia, dopo l’accordo raggiunto con Pd e M5S. Incalzato dai cronisti che gli chiedono se con “il sistema elettorale proporzionale ci sarà ancora il centrodestra”, il Cavaliere ha risponde: “Certo, come no?” E alla domanda: “Il centrodestra che ci sarà sulla scheda elettorale” taglia corto:” Con Salvini? “Certo, chi altri?”. Berlusconi infine – ricordando che con Renzi si sono limitati a parlare di regole – spiega: “Mi sembra che si stia andando verso una legge elettorale condivisa, cosa che ho sempre auspicato, e verso un sistema proporzionale che è un sistema di giustizia”. A difesa del modello tedesco si schiera anche il senatore grillino, Nicola Morra, che intervenendo a Rainews commenta: “è via uscita accettabile, non la migliore”.

Preoccupazione – non per la possibile nuova legge elettorale, ma per un eventuale anticipo dell’appuntamento alle urne – è stata espressa dal Ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan.

“Sotto cicli elettorali in Italia ma anche negli altri paesi è molto difficile fare cambiamenti” – spiega – parlando di riforme e di Europa ad un convegno a Roma.

Il ministro, senza fare riferimento specifico alla situazione attuale dell’Italia, ha osservato come sia opportuno “pensare a meccanismi politici che permettano transizioni verso istituzioni più forti al netto dei cicli elettorali dove è difficile fare cambiamenti”. “Abbiamo avuto dimostrazione che le crisi accelerino i cambiamenti, ma quindi – si è chiesto il ministro – dobbiamo sperare in un’altra crisi? No, dobbiamo avere l’impulso politico per portare avanti il cambiamento”.

Rassicurazioni arrivano dal premier Paolo Gentiloni durante la conferenza stampa seguita all’incontro con il premier canadese Justin Trudeau:”Guardo con attenzione al lavoro sulla legge elettorale ma il governo – spiega – è nella pienezza dei suoi poteri, ha impegni in corso che intende mantenere”.

“Lo sbarramento al 5% può avere una funzione catalizzatrice di unità sia nel centrodestra che nel centrosinistra”. Così Renato Brunetta, Presidente dei Deputati di Forza Italia. E tramite – twitter – spiega: “Noi siamo per un centrodestra unito di governo” ed auspica “elezioni al più presto una volta che si sia fatta la legge elettorale per intercettare il ciclo elettorale europeo”.

“Noi abbiamo sempre detto che le regole del gioco vanno scritte insieme, dopo anni in cui le leggi venivano scritte e usate come un randello della maggioranza contro le opposizioni. Oggi se siamo in questo pasticcio è per colpa di chi ha voluto imporre l’Italicum con tre voti di fiducia, facendoselo poi bocciare dalla Corte. Presenteremo un emendamento che ricalca il Mattarellum e poi convergeremo su questa proposta”. Così nel corso di Omnibus il deputato di Mdp Arturo Scotto. “Per noi l’unico tema di rilievo è quello dei nominati: rischiamo di avere un parlamento con il 50% di nominati e per questo abbiamo avviato una petizione. Noi ci opporremo ai nominati e alla tendenza alle larghe intese, già emersa con il voto sui voucher”.

Elezioni anticipate costeranno miliardi agli italiani Il ministro degli esteri Angelino Alfano spiega che “il problema non è la soglia” e annuncia: “ci uniremo a altre forze”. Poi l’affondo alla maggiore forza politica del Paese: “Non capisco la fretta del Pd di portare l’Italia al voto tre o quattro mesi prima in piena legge di stabilità – tuona il ministro degli esteri Angelino Alfano – rivolgo un appello al Pd pensino all’Italia e al danno che questa impazienza di rientrare al palazzo può fare all’economia”.

Tiepida la reazione del Nuovo Centrodestra all’accordo raggiunto tra Pd, M5S e Forza Italia sulla legge elettorale. “Lo sbarramento del 5% “è un errore, perché serve governabilità ma anche rappresentatività – attacca Lupi -. Se proprio vogliono votare subito, si prendano anche tutti insieme la responsabilità di farci rispettare le scadenze: legge di stabilità tutti insieme e così la nota di variazione al bilancio – sostiene il capogruppo alla Camera di Ap Maurizio Lupi in una intevista a ‘La Repubblica’ – Se c’è un accordo, lo si porti alle estreme conseguenze per tutto quel che serve”. “Noi siamo sempre una forza responsabile. Abbiamo lavorato per anni per la stabilità del sistema, abbiamo rotto con Berlusconi per questo. L’accensione della miccia per provocare la crisi la lasciamo ad altri, non facciamo il gioco di chi, al contrario di noi, vuole andare al voto a settembre – conclude Lupi -. Allora dico l’esatto inverso: se tenete all’Italia, prima approviamo tutti insieme la legge di stabilità”. “Nelle prossime ore si riunisce la direzione Pd, ascolteremo. Poi, nella nostra direzione, quella di Ap, giovedì, valuteremo il da farsi – spiega Lupi – Non minacciamo. Quanto alle dimissioni (dei ministri di Ap dal governo) non è un’ipotesi che stiamo valutando. Comunque abbiamo ancora due giorni per lavorarci”.

L’era dei partitini è tramontata. I mini-leader se ne facciano una ragione. Non si può più tirare a campare. Ora bisogna pensare alla stabilità”. È quanto afferma Stefano Pedica del Pd. “Non si può più perdere tempo dietro ai ricatti dei piccoli partiti – sottolinea Pedica -. C’è un Paese da governare”. Nel giorno del via libera alla proposta della riforma elettorale, Renzi riunisce i vertici del partito al Nazareno. L’incontro è fissato nel pomeriggio.

Critico e sarcastico sulla proposta del Pd, il vicepresidente al Senato della Lega Nord Roberto Calderoli: “Il sistema tedesco funziona perché in Germania ci sono i tedeschi, qui invece abbiamo gli italiani… Non vorrei che trasformassero un ‘Pastore tedesco’ in un ‘cane lupo’”. E prosegue: “Il matrimonio” tra Renzi e Berlusconi “è già scritto”. La nuova legge elettorale “dovrebbe quindi chiamarsi ‘Manzonellum’, come I Promessi sposi, con Berlusconi nel ruolo di Lucia, visto che ha amore per il gentil sesso…”. E avverte: “Non è comunque detto – ha osservato Calderoli – che anche con le larghe intese si possa arrivare ad una solida maggioranza”.