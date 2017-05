L’assessore Yuri Marcialis nel gruppo di lavoro Urban Health dell’Anci nazionale

Cagliari, 30 Mag 2017 – L’assessore allo Sport e Pubblica Istruzione Yuri Marcialis partecipa oggi martedì 30 maggio, a Roma, alla prima riunione di insediamento del gruppo di lavoro Anci “Urban Health” e all’incontro congiunto con l’Ambasciata di Danimarca e l’Health City Institute, per programmare le iniziative da intraprendere nel breve tempo sul tema della salute nelle città.

Anci e Ambasciata di Danimarca in Italia, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri Danese e l‟Health City Institute, hanno infatti di recente avviato una collaborazione sul progetto “Sustainable cities promoting urban health”: tale progetto, che in Danimarca ha come partner il SDU – National Institute of Public Health e il Danish Healthy Cities Network, in Italia coinvolge Anci con un rilevante numero di amministratori interessati.

“Sono convinto – sottolinea l’assessore Marcialis – che la partecipazione alla discussione del gruppo di lavoro sullo sport e benessere “Urban Health” dell’Anci nazionale, del quale mi onoro di far parte, stimoli nuove riflessioni che servano per una Cagliari sempre più pronta alle mille esigenze dei nostri cittadini”.

“L’esperienza di Cagliari come Città Europea dello Sport 2017 – prosegue Yuri Marcialis – porta all’attenzione non solo le nostre politiche verso lo sport per tutti (oltre che quello agonistico come viatico per i più giovani), ma anche il rilievo che molti nostri interventi, come il lungomare Poetto o le piste ciclabili, hanno contribuito all’avvicinamento dei nostri concittadini alle attività fisiche”.

Tutti sono consapevoli – si legge nel documento dell’Anci – che nel 1960 solo un terzo della popolazione mondiale viveva nelle città, mentre oggi questo dato è salito al 50 per cento e nel 2050 sarà pari al 70, correlato a un aumento significativo delle malattie croniche non trasmissibili.

Per queste ragioni è necessario aumentare l’attenzione sulla salute e sullo sviluppo urbano consapevole che punti a dar vita a città vivibili. In breve, è necessario creare un ambiente urbano che promuova la salute come parte fondamentale dell’infrastruttura e delle funzioni delle città.

