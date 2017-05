Dalla giunta oltre 50 beni di proprietà regionale ceduti ai comuni a prezzo simbolico

Cagliari, 30 Mag 2017 – Decine di beni immobili ceduti ai Comuni al simbolico prezzo di un euro. La Regione, con la delibera approvata questo pomeriggio, ha deciso di dare nuova attuazione alla legge n. 35/1995, nello spirito di sussidiarietà e decentramento agli enti locali nella gestione e valorizzazione del patrimonio pubblico.

“Si tratta di numerosi immobili – spiega l’assessore degli Enti locali Cristiano Erriu – che fanno parte del patrimonio regionale e che non sono funzionalmente utilizzabili per i servizi della Regione. Invece sono appetibili per i Comuni che, in molti casi, già li utilizzano con contratti di comodato d’uso. Sono sicuro che sapranno valorizzarli come leva per lo sviluppo dei singoli territori. Gli stessi Comuni, peraltro, hanno già manifestato l’interesse per l’acquisizione”.

Tra i beni figurano l’area parcheggio di viale La Playa, a Cagliari; l’immobile ex Isola di via Olbia, a Oristano; l’ex ospedaletto militare di Bonorva, alcuni asili a Carbonia e Putifigari.