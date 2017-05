Convenzione Regione-Abi, subito i soldi alle imprese che vincono i bandi. Assessore Paci: niente attese e tempi certi

Cagliari, 30 Mag 2017 – Le imprese vincitrici dei bandi potranno immediatamente contare sull’intera somma di finanziamento del progetto grazie a una convenzione fra Regione e commissione regionale dell’Abi, l’Associazione bancaria italiana, approvata oggi in Giunta. Zero attese e niente tempi lunghi, dunque: le banche che aderiranno alla convenzione proposta dall’assessore del Bilancio Raffaele Paci metteranno subito a disposizione delle imprese il 100% dell’importo, e saranno poi rimborsate dalla Regione su un conto corrente vincolato e dedicato. “Una delle richieste che più frequentemente fanno le imprese è quella di accelerare i tempi delle procedure e dunque anche dell’erogazione dei finanziamenti”, sottolinea Paci. “Con questo obiettivo nasce la convenzione approvata oggi: garantire finanziamenti certi in tempi brevi alle imprese che potranno così avviare immediatamente la propria attività imprenditoriale, sganciandosi dai tempi delle procedure pubbliche che sebbene stiamo cercando di ridurre sono comunque più lunghi. In questo modo rendiamo più efficace il funzionamento della programmazione europea 2014-2020 che mette circa 750 milioni di euro a disposizione delle nostre imprese”.

La Convenzione, che sarà firmata nei prossimi giorni, si colloca nel progetto “Banche 2020”, all’interno della strategia “Europa 2020” della commissione europea, messo a punto per garantire l’erogazione di servizi alle banche aderenti per facilitare il rapporto banche-imprese, assicurando un servizio di supporto specializzato mediante progetti finanziabili con le risorse comunitarie, con riferimento sia alle risorse gestite direttamente dalla Commissione sia a quelle cofinanziate e gestite a livello nazionale.