Comune di Cagliari avvia procedura di vendita del Palazzo Accardo

Cagliari, 30 Mag 2017 – I soggetti, in possesso dei requisiti previsti nel bando pubblico, interessati a partecipare alla vendita all’asta del bene comunale denominato “Palazzo Accardo”, immobile situato in Largo Carlo Felice (nn. Civ. 6/8/10/14) angolo Via Crispi (nn. Civ. 1/3/5/7) dovranno presentare l’offerta, allegando i documenti richiesti, entro le 11 del 3 agosto 2017.

Le offerte, da presentare secondo quanto previsto nel Disciplinare di Gara, corredate da documenti e dichiarazioni previsti a pena di esclusione, andranno presentate a: Comune di Cagliari, Servizio Tributi e Patrimonio, Via Roma 145 – 09124 Cagliari.

A partire dalle 10 dell’8 agosto 2017 si procederà con l’apertura delle buste presso l’Ufficio Patrimonio del Servizio Tributi e Patrimonio del Comune di Cagliari, ubicato in Via Nazario Sauro 17 – piano secondo.

Per ulteriori informazioni, l’Ufficio Patrimonio è a disposizione ai numeri: 070/6777357, 070/6776991 e 070/6777355. E’ possibile contattare il Servizio inviando una mail a: servizio.patrimonio@comune.cagliari.it

