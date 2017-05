Asta pubblica per vendita immobile nella via Loria a Roma: offerte entro le ore 11 di venerdì 1 settembre 2017.

Cagliari, 30 Mag 2017 – Il Comune intende vendere mediante asta pubblica, un appartamento sito a Roma nella via Achille Loria. Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 11 di venerdì 1 settembre 2017 al seguente indirizzo: Comune di Cagliari, Servizio Tributi e Patrimonio, via Roma 145, 09124 Cagliari.

L’apertura delle offerte si terrà il giorno 7 settembre 2017, alle ore 10, nella sede del Servizio Tributi e Patrimonio al civico 17 di via Nazario Sauro (secondo piano). L’aggiudicazione avverrà in favore del soggetto che offrirà il prezzo più elevato rispetto a quello posto a base di gara (750mila euro).

La scheda e la modalità per la presentazione dell’offerta, il bando di gara, i disciplinari, il fascicolo informativo dell’immobile, la documentazione e ulteriori informazioni sono consultabili e scaricabili dal Portale istituzionale, attraverso il link più sotto indicato.