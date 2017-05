Pregiudicato Sassarese di 69 anni arrestato per resistenza, violenza, lesioni e minacce a pubblico ufficiale

Sassari, 29 Mag 2017 – La notte scorsa, personale della Sezione Volanti della Questura di Sassari ha arrestato un 69enne sassarese con precedenti di polizia, per resistenza, violenza, danneggiamento aggravato, lesioni e minacce a pubblico ufficiale.

Gli agenti, intorno alle ore 01.00 circa, son intervenuti in una via del quartiere del Monte Rosello, dove, poco prima era stata segnalata una persona che, completamente ubriaca, stava aggredendo la proprietaria di una pizzeria ed alcuni passanti, nonché danneggiando con calci e pugni alcuni veicoli in sosta.

Sul posto, i poliziotti hanno individuato la persona segnalata che a torso nudo che come li ha notati si è scagliato contro, procurando loro delle lesioni. Quindi con molta difficoltà, gli agenti sono riusciti ad immobilizzare l’uomo ed hanno poi accertato che prima del loro arrivo, aveva aggredito l’esercente del bar che si era rifiutata di somministrargli altre bevande alcoliche ed alcune persone di passaggio, scaricando poi la sua rabbia verso alcune auto in sosta.

L’arrestato su disposizione dell’A.G. è stato trattenuto presso le camere di sicurezza ed in mattinata il Giudice ne ha convalidato l’arresto in sede di udienza.